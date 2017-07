Paris - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag überwiegend moderat zugelegt und machten so einen Teil ihrer Verluste vor dem Wochenende wieder wett. Sie schlossen sich damit der Tendenz in Asien an, wo sich die Börsen ebenfalls überwiegend freundlich zeigten. Im Fokus standen erneut zudem Quartalsberichte, wobei vor allem derjenige der britischen Grossbank HSBC die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Etwas Unterstützung kam zudem vom Euro , der nach seinem Höhenflug in der vergangenen Woche nun leicht sank und kurz vor der Mittagszeit mit 1,1729 US-Dollar gehandelt wurde. Die Gemeinschaftswährung war in den vergangenen Tagen eine Belastung gewesen, denn Export-Güter können sich dadurch im Ausland verteuern. Die Daten zu Inflation in der Eurozone lieferten dem Kurs der Gemeinschaftswährung letztlich keine neue Impulse. Der Preisauftrieb blieb im Juli wie erwartet stabil. Wie im Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 1,3 Prozent.

Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,15 Prozent auf 3473,01 Punkte. Im Verlauf der vergangenen Woche hatte er rund 0,5 Prozent hinzugewonnen. Der CAC-40 stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...