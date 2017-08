Die Veolia Umweltservice GmbH will 100 Prozent der Anteile an der ostdeutschen Eurologistik-Gruppe inklusive ihrer Tochtergesellschaften übernehmen. "Wir setzen damit die Wachstumsstrategie in einer unserer Kernregionen fort und stärken zudem das Segment der Ersatzbrennstoffaufbereitung", erklärte Veolia-Vorstand Matthias Harms heute. Die Kaufverträge wurden Anfang der Woche unterschrieben. Die Übernahme ...

