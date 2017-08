Liebe Leser,

am Dienstag gelang Bristol-Myers Squibb ein kleiner Etappenerfolg gegen den Erzrivalen Merck & Co. Die FDA erteilte eine weitere Zulassung für das Krebsmedikament Opdivo, das in direkter Konkurrenz zu Mercks Keytruda steht. Wermutstropfen für BMS: Merck & Co hat diese Zulassung bereits im Mai erteilt bekommen. Zudem ist sie weitaus umfangreicher.

Worum geht es?

Es geht um Tumore, die mittels eines Biomarkers mit dem Namen MSI-H (microsatellite instability-high) ... (Mark de Groot)

