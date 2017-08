Triest - Der italienische Versicherer Generali hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr trotz höherer Schäden gesteigert. Das operative Ergebnis sei um knapp vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gewachsen, teilte der Allianz-Konkurrent am Mittwoch in Triest mit. Unter dem Strich legte der Gewinn noch etwas stärker auf 1,2 Milliarden Euro zu und entwickelte sich damit etwas besser als von Analysten erwartet.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. An der Börse in Mailand gewann die Generali-Aktie zeitweise um gut ein Prozent an Wert. Am späten Vormittag lag ihr Kurs noch mit 0,78 Prozent im Plus bei 15,52 Euro.

Höhere Prämieneinnahmen ...

