Kawa hat für einen nicht-genannten Betrag das Photovoltaik-Unternehmen mit Sitz in Singapur an die Fonds veräußert. Die Entwicklung des Photovoltaik-Geschäfts in der Region soll nun vorangetrieben werden.Verschiedene Fonds, die von Tennenbaum Capital Partners and Goldman Sachs BDC gemanagt werden, haben die Conergy Asia & ME Pte. Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften erworben. Die endgültige Vereinbarung mit dem Verkäufer Kawa Solar Holdings sei am Dienstag unterzeichnet worden. Der Kauf sei damit abgeschlossen. Einen Preis nannten die beteiligten Unternehmen nicht. Conergy Asia hat seinen Hauptsitz ...

