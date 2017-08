Der Energiekonzern erhielt dafür nun einen Förderbescheid vom Bundesverkehrsministerium. Im Herbst wollen Eon und Clever mit Bau beginnen und bis Ende des Jahres soll die Ladestation betriebsbereit sein. Dies soll die erste Station für ein europaweites Netz sein, das Eon mit Clever aufbauen will.Am einem Autohof an der A3 in Geiselwind wird bis zum Jahresende die erste Schnellladestation entstehen. Eon habe damit den ersten Standort für sein "europaweites Netz von ultraschnellen Ladestationen" ausgewählt, hieß es am Mittwoch. Eon will dies gemeinsam mit dem dänischen Dienstleister Clever aufbauen. ...

