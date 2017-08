Niederweningen - Die Industriegruppe Bucher Industries hat im ersten Halbjahr 2017 deutlich mehr Aufträge erhalten und auch mehr umgesetzt. Der Auftragseingang legte sowohl in Franken als auch bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte um gut 16% auf 1,27 Mrd CHF zu. Der Auftragsbestand lag mit 677 Mio CHF um 7% unter dem Wert von Ende Dezember. Zum deutlich gestiegenen Auftragseingang hätten alle Divisionen mit Ausnahme von Bucher Specials beigetragen, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. Kuhn Group habe vor allem in Nordamerika eine deutliche Steigerung des Auftragseingangs verzeichnet.

Das Ergebnis im ersten Halbjahr habe von einer positiveren Stimmung profitiert. In der Landwirtschaft sei mehr Zuversicht spürbar ...

