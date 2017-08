Hinwil - Im ersten Halbjahr 2017 steigerte die Belimo-Gruppe ihren Umsatz um 5.3 Prozent auf CHF 288.5 Millionen, währungsbereinigt um 5.6 Prozent. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Halbjahr 2017 CHF 49.1 Millionen, was einer Betriebsgewinnmarge von 17.0 Prozent entspricht (Vergleichsperiode 2016 17.1 Prozent). Der Reingewinn lag bei CHF 38.4 Millionen (CHF 37.8 Millionen), wie die Unternehmensgruppe am Donnerstag mitteilte.

Die Umsätze in der Marktregion Europa wuchsen um 3.0, währungsbereinigt um 5.3 Prozent. Der Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen (HLK) zeigte eine stabile Nachfrage. Die Niederlande, Deutschland, Italien und Spanien trugen massgeblich zum Wachstum bei. Im Nahen Osten war eine erhöhte Investitionstätigkeit zu erkennen, was sich positiv auf die Umsätze in Saudi-Arabien auswirkte. Das erfreuliche Wachstum in Russland deutet auf eine verbesserte Konjunkturlage hin.

Das Wachstum ist hauptsächlich auf die gestiegene Nachfrage nach Wasseranwendungen in Folge des starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...