Frohe Botschaft verkündet Deutschlands Leidmedium: "Armut in Deutschland geht zurück - aber nicht bei Migranten". Und das trotz "oft überqualifizierter Flüchtlinge" (SPIEGEL). Von Winfried Kahrs Deutsch Absurdistan: Über die Armut in Deutschland zu berichten gehört quasi zum guten Ton in Sachen "Sozialromantik". Wenn der Sozialstaat schon total geschrödert und ausgemerkelt wird, muss man wenigstens irgendwie belegen, ...

