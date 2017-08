Peking (ots/PRNewswire) - Vor kurzem hat Trina Solar den Produktzertifizierungstest, der von PV Evolution Labs (kurz "PVEL", der 100-prozentigen Tochtergesellschaft von DNV GL) durchgeführt wird, bestanden und wurde als "Top-Performer" im Module Reliability Score Card Report 2017, herausgegeben von DNV GL, eingestuft.



Das DNV GL PVEL Product Qualification Program (PQP, Produktqualifizierungsprogramm) ist ein integriertes Testprogramm, das Tests zur Zuverlässigkeit von Modulen und zur Stromerzeugung beinhaltet. Als typisch destruktiver Test umfasst dieser Zertifizierungstest die 2-4x IEC-Temperaturwechselprüfung, einen Test bei feuchter Wärme, die Prüfung mit UV-Bestrahlung, eine dynamisch-mechanische Belastungsprüfung, eine Feuchte-Frost-Prüfung, einen Test der PID-Dämpfung und einen Hotspot-Test etc. Der PVEL-Test ist bei Weitem strenger als einige der Standardtests, wie etwa IEC- und der UL-Tests im Hinblick auf deren jeweiligen Testbedingungen und Reihenfolge, und stellt somit nach wie vor eine riesige Herausforderung für die Produktzuverlässigkeit dar.



Der DNV GL-Test gilt in der Branche als äußerst gewichtig. Trina Solar nimmt beim DNV GL-Test seit 2014 eine aktive Rolle ein. In dieser Testreihe haben die meisten Module von Trina Solar die Tests zur Produktzuverlässigkeit erfolgreich bestanden. Grundlage waren dabei deren Leistungsabfallaten, welche allesamt unter 3 Prozent lagen.



Trina Solar führt strenge Qualitätskontrollen und mehr als 175 individuelle Labortests durch, um eine hohes Niveau bei der Qualitätssicherung zu gewährleisten. Seitdem Photovoltaik-Module als Investitionsobjekt mit einer langen Lebensdauer von bis zu 25 Jahren betrachtet werden, ist es nötig geworden, sich für ein zuverlässiges Unternehmen zu entscheiden. Als das angesehenste und zuverlässigste Solar-Unternehmen hat sich Trina Solar der Aufgabe verschrieben, seinen Kunden Produkte mit der besten Qualität zur Verfügung zu stellen. Nun wurde Trina Solar als Top-Hersteller von Modulen eingestuft, nachdem es sämtliche streng angelegten PVEL-Tests mit exzellenten Ergebnissen bestanden hat.



"Das Ergebnis zeigt deutlich, wie zuverlässig und qualitativ hochwertig unsere Produkte sind, und gleichzeitig stärkt es die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte am Markt und hilft uns dabei, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen", sagte Frau Zhou Wei, Vice President des Bereichs Qualität bei Trina Solar. "Wenn wir nach vorne blicken, so werden wir auch weiterhin forschen und neue Produkte entwickeln, damit wir die Kundennachfrage in entsprechend unterschiedlichen Anwendungsszenarios bedienen können. Unser Ziel ist es, an der Spitze der Photovoltaikbranche zu stehen, um der Menschheit zu dienen."



Über Trina Solar Limited



Trina Solar Limited ist eine weltweiter Marktführer bei Solarmodulen, Lösungen und Dienstleistungen für die Photovoltaik. Gegründet wurde Trina Solar 1997 als ein PV-Systemintegrator und treibt heute den Bereich intelligente Energie gemeinsam mit Installateuren, dem Handel, Energieversorgern und Entwicklern auf der ganzen Welt voran. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.trinasolar.com. E-Mail: press@trinasolar.com



