Der Schweizer Konzern soll für 30 Millionen US-Dollar Lösungen zur eine bessere Integration von erneuerbaren Energien liefern. ABB plant unter anderem die Installation eines hybriden statischen Kompensators in Hessen.ABB hat einen Auftrag in Höhe von 30 Millionen US-Dollar von dem Übertragungsnetzbetreiber Tennet erhalten. Es gehe dabei um die Lieferung von Lösungen zur Netzstabilisierung, die bei einer verstärkten Integration von erneuerbaren Energien die Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung verbessern sollte, teilte der Schweizer Konzern bereits am Donnerstag mit. Der Auftrag stamme ...

