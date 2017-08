Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag Washington verlassen, um einen 17 Tage langen Sommerurlaub auf seinem Landsitz und Golfclub in New Jersey zu beginnen. Eine Sprecherin bezeichnete den Aufenthalt in Bedminster als Arbeitsurlaub. Der westliche Flügel des Weissen Hauses, in dem der Präsident sein Büro hat, wird in dieser Zeit renoviert.

"Der West Wing wird zwei Wochen lang keine Klimaanlage haben, deswegen müssen der Präsident und sein Stab ausziehen. Ich denke, niemand würde gerne ohne Klimaanlage im West Wing sein, wenn es im Washingtoner Sommer fast 100 Grad warm ...

