Auch wenn die Aktie der Vonovia SE in den vergangenen Monaten hauptsächlich gefallen ist, ist das Gesamtbild aus Sicht des Tagescharts klar long. In der letzten Handelswoche konnte nun auch wieder die Trendrichtung aufgenommen werden. Besonders in den vergangenen drei Handelstagen lief die Aktie dabei mit Momentum in Long-Richtung. Sollte es in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...