Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Ruhige Sommerbörse

Phaidros Funds Fallen Angels Der PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS gewann je nach Anteilsklasse zwischen +0,72% und +0,77%. Hochzinsanleihen legten erneut stärker zu als der Investment-Grade-Bereich. In den letzten Wochen haben wir Titel mit stark abgeschmolzener Rendite verkauft und durch Anleihen von Nicht-Finanz-Unternehmen ersetzt. Außerdem haben wir die Cashquote auf 4% gesenkt. Finanztitel stellen mit 28% weiterhin den größten Anteil am Portfolio, gefolgt von Konsumwerten mit 22% und Anleihen aus der Telekommunikation mit 13%. Trotz des allgemeinen Kursanstiegs konnten wir durch die Umschichtungen die Rendite bei 3% stabilisieren. Ähnlich wie an den Aktienmärkten erwarten wir für die nächsten Wochen eine "Sommerbörse". Die positive Grundtendenz dürfte aber bis zum Jahresende anhalten. Phaidros Fallen Angels MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. - - 4,8 4,5 3J p.a. 4,7 2,9 2,4 4,9 1J 9,6 2,0 7,2 2,5 YTD 5,9 - 4,6 - * Morningstar Kategorie Global High Yield Bond EUR-Hedged