Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat sich am Montag etwas von seinen deutlichen Verlusten vom Freitag erholt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1790 US-Dollar, nachdem sie zwischenzeitlich über 1,18 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs zum Wochenstart auf 1,1797 (Freitag: 1,1868) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8477 (0,8426) Euro.

Der Franken zeigt sich insgesamt nur wenig verändert. Der Euro hat sich am Nachmittag auf 1,1466 CHF von 1,1475 am Mittag wieder etwas verbilligt, während der US-Dollar auf 0,9725 von 0,9722 CHF einen Tick zugelegt hat.

Am Freitag war der Eurokurs nach robusten Arbeitsmarktdaten aus den USA noch in Richtung 1,17 Dollar gefallen. Zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...