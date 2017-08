Luzern - Digitaler Wandel ist in aller Leute Munde. Alle kennen das Schlagwort, aber kaum einer weiss genau, welche und wie viele Facetten letztendlich genau dahinter stecken. Thomas D. Meyer, Country Managing Director von Accenture Switzerland, ist ein Experte darin. Er äussert sich zu fünf Bereichen, welche in der Digitalisierung eine wesentliche Rolle spielen. Am Europa Forum Luzern wird über diese Themen in den Executive Sessions vertieft diskutiert.

1. Digitale Transformation

Wie würden Sie Digitale Transformation in kurzen Worten umschreiben und was ist für ein Unternehmen in diesem konkreten Prozess zentral zu wissen?

Thomas D. Meyer: Ein Ausdruck der heute oft anstelle von Innovation verwendet wird. Schlussendlich geht es in den allermeisten Unternehmen und Organisationen um das gleichzeitige führen von drei Innovationszyklen: 1. Der Transformation des bestehenden Geschäftes durch Einsatz aller zur Verfügung stehenden technologischen Mittel 2. Dem Erzielen von Wachstum im Kerngeschäft durch Öffnung der (digitalen) Unternehmensgrenzen und 3. Der Prüfung und dem Auftreten von neuen disruptiven Geschäftsmodellen, welche oft Industrie-übergreifend oder zumindest Industrie-fremd entstehen, auf digitalen Business Modellen aufbauen und deshalb lang für unumstossbar gehaltene Industrieparadigmen radikal aus dem Weg räumen. Ein solches Paradigma zum Beispiel ist, dass Versicherungen nur verkauft und nicht gekauft werden.

2. Cyber Security

Unternehmen und sogar Spitäler werden zunehmend von Cyber-Angriffen attackiert. Wie schafft man hier klare Orientierung und griffige Sicherheit?

Thomas D. Meyer: Dieses Thema wird von vielen Unternehmen immer noch unterschätzt, bzw. deren Fähigkeiten mit dem Thema umzugehen werden überschätzt. Der Grad ...

