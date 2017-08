Der Titel des Artikels dazu lautete: "DIC Asset: Die nächste Unterstützung ist bald erreicht! Trading-Chance?" Aber wir hatten Sie noch einmal am 03. August auf diese Chance hingewiesen und getitelt: "DIC Asset: Treffer! Da könnte noch was gehen, aber gut absichern!" Obwohl die Zahlen erst am 03.08. veröffentlicht wurden, begann der starke Kursanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...