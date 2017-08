Der Alltag des Elektrohandwerkbetriebs besteht in erster Linie natürlich darin, elektrische Anlagen zu errichten. Fachkollegen kommunizieren dabei untereinander in der ihnen eigenen Fachsprache, mitunter auch im Fachjargon. Das ist in Ordnung und sehr effizient bei der Verrichtung der Alltagsarbeit. Oft muss die Elektrofachkraft aber auch mit Kunden kommunizieren.

Diese stellen in der Regel eine Bevölkerungsgruppe dar, die wir als elektrotechnische Laien bezeichnen und die in ihrer Altersstruktur eine große Bandbreite einnehmen. Beim Thema Blitz- und Überspannungsschutz fällt es nicht immer leicht, das Wesentliche allgemeinverständlich zu formulieren. Einige dazu passende Hilfestellungen wollen wir im Folgenden vorstellen.

ZVEH informiert zum Überspannungsschutz

So liefert der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) wertvolle Informationen zu den beiden wichtigsten Normen für den Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen, die harmonisiert und aktualisiert worden sind. Alle wesentlichen Änderungen beschreibt der ZVEH in einer zu diesem Thema neu herausgegebenen Broschüre.

Im Fokus der Änderungen stehen die Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534. Während die erstgenannte Vorschrift die Notwendigkeit der Installation von Überspannungsschutzeinrichtungen regelt, geht es bei der zweiten darum, was bei der Auswahl und Installation dieser Einrichtungen zu beachten ist. Die wichtigste Veränderung: Seit dem 1.10.2016 ist Überspannungsschutz bei neuen elektrischen Anlagen sowie bei Änderungen oder Erweiterungen vorhandener elektrischer Anlagen Pflicht. Für beide Normen besteht eine Übergangsfrist bis zum 14.12.2018.

