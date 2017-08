Der Windturbinenhersteller legte am vergangenen Donnerstag Zahlen vor, und die fielen - auf den ersten Blick zumindest - gar nicht mal so schlecht aus. Zudem sehen die jüngsten Analysteneinschätzungen den weiteren Verlauf durchaus positiv, so stufte beispielsweise die NordLB gestern die Nordex-Aktie weiterhin als "Kauf" ein und hob das Kursziel auf 15 Euro an. Ob das schon ausreicht, um den anhaltenden Abwärtstrend nach oben zu durchbrechen, welche Chartmarken dabei eine Rolle spielen dürften und warum Nordex aktuell mit guten Aussichten punkten kann, zeigen wir Ihnen im aktuellen Video.

