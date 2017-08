St. Gallen - Der Schweizer Markt ist für viele europäische Online-Händler aufgrund der hohen Kaufkraft der Konsumenten, guten Margenaussichten sowie einem attraktiven Warenkorb sehr lukrativ. Jedoch stellen sich ihnen nicht zu unterschätzende Markteintrittshürden in den Weg: Verzollung, Transport, Retouren-Logistik, Fiskalvertretung und die Koordination mit der Eidgenössischen Mehrwertsteuer-Behörde müssen effizient und reibungslos ineinandergreifen. Wie werden Sie also zum erfolgreichen Hürdensprinter an der Schweizer Grenze?

Für einen nachhaltigen Vorsprung beim Überwinden der erwähnten Hürden in die Schweiz kann nur ein erfahrener Partner sorgen. Mit der Cross Border-Lösung von MS Direct können Händler und Hersteller innert kürzester Zeit den Markteintritt in die Schweiz schaffen, ohne dort eine eigene Infrastruktur oder Niederlassung aufbauen zu müssen. Einzig kleinere Adaptionen des Online Shops für den Schweizer Markt sind nötig. Wer brachte übrigens den Schweizerinnen und Schweizern Zalando? Richtig: Die MS Direct AG.

Direktlogistik: Export EU - Import Schweiz - Zustellung Kunde

Für die endverzollte Zustellung von Endkundenpaketen sollte mit drei bis vier Tagen gerechnet werden, sofern der Prozess optimiert und IT-gestützt an die Systeme der Kunden angebunden ist. Wie das im Detail aussieht, zeigt die folgende Abbildung.

Retourenmanagement

Falls Endkunden Artikel zurücksenden, wird der Retourenprozess in Gangge setzt. Die Sendungen mittels Schweizerischer Post, der Paketeingang, die Wa renprüfung (quantitativ und qualitativ) und Warenerfassung, die Bereitstellung für den Rücktransport sowie die dazugehörige Datenaufbereitung beanspruchen zwei Tage. Bei fachgerechter, effizienter Abwicklung werden die Retouren zeitnah erfasst und gemäss Endkundenvorgaben aufbereitet. Das ...

