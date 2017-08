Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag zur Mittagszeit weiterhin in der Nähe des Schlussstandes vom Vortag. Händler sprechen von einer weitgehend ereignislosen Sitzung, vor allem bei den Blue Chips gebe es kaum News und entsprechend auch keine Bewegung. Etwas mehr diesbezüglich erhoffen sich Händler in der zweiten Wochenhälfte, wenn mit Zurich und Adecco zwei weitere SMI-Titel ihre Halbjahreszahlen präsentieren werden.

Nachdem der SMI bereits am Vortag leicht im Minus geschlossen hatte, fehlt es auch am heutigen Handelstag an Impulsen für einen weiteren Anstieg. Davor hatte das wichtigste Schweizer Börsenbarometer allerdings neun Sitzungen in Folge im Plus beendet. Grundsätzlich sei das Bewertungsniveau an den Aktienmärkten weiter sehr hoch, was sie für Enttäuschungen etwas verletzlich mache, heisst es im Handel. Allerdings gebe es weiterhin kaum Alternativen zu Dividendenpapieren, so dass sich auf tieferem Niveau immer schnell wieder Käufer fänden.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert zur Mittagszeit weiterhin mehr oder weniger unverändert bei 9'155,19 Punkten, wobei zwischen bisherigem Tageshoch und -tief weniger als 30 Punkte liegen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt minimale 0,02% auf 1'464,98 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04% auf 10'429,71 Zähler. ...

