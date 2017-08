Paris - Europas Börsen sind nach einem lustlosen Wochenstart auch am Dienstag nicht in die Gänge gekommen. Als anhaltende Belastung erwies sich der Euro , der sich nach dem Kursrückschlag am Freitag und der gestrigen Stabilisierung weiter erholte. Eine starke Gemeinschaftswährung kann die Exporte in Länder ausserhalb der Eurozone beeinträchtigen. Auch von enttäuschenden Aussenhandelsdaten aus Deutschland, Frankreich und China sowie den spärlicher werdenden Zwischenberichten der Unternehmen kam kein Rückenwind.

Der EuroStoxx 50 kam gegen Mittag mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 3507,28 Punkte kaum vom Fleck. Der CAC-40 in Paris gewann 0,03 Prozent auf 5209,39 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es ...

