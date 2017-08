Peter Wesjohann, Chef des umstrittenen Geflügelriesen, über Wachstum durch Flüchtlinge, Grillwurst ohne Fleisch und Fußballfans in Schlachthöfen.

Herr Wesjohann, das Image von Wiesenhof ist so schlecht, dass Fans des Bundesligisten Werder Bremen dagegen protestieren, dass Sie auf dessen Trikots werben. Lohnen sich die Millionen, die Sie da investieren?Peter Wesjohann: Durch das Sponsoring haben wir die Chance, mit Fanvertretern und Fangruppen zu diskutieren. Auch kritisch, gar kein Problem. Viele Fans haben sich Ställe angesehen und waren bei Schlachtungen dabei. Die meisten haben festgestellt, dass sich die Situation vor Ort deutlich von dem unterscheidet, was bis dahin in ihren Köpfen verankert war.

Es ist schwer vorstellbar, dass Fans in Trikots durch Ihre Ställe und Schlachthöfe laufen und nachher alles prima finden.Die große Mehrheit der Fans und Fangruppen, die unsere Betriebe besichtigt haben, hat intensiv und kritisch mit den Landwirten diskutiert und ein differenziertes Bild gewonnen. Natürlich gibt es Menschen, die jegliche Form der Tierhaltung ablehnen. Das ist ja auch in Ordnung, aber die überzeugen wir auch nicht bei einem Stallbesuch.

Den Konsum der Deutschen beeinträchtigt die Diskussion um angebliche Tierquälerei ohnehin kaum. Sie essen zwar weniger Fleisch, aber immer mehr Geflügel. Warum?Geflügelfleisch ist fettarm und schnell zuzubereiten. Außerdem haben wir in Deutschland viele Flüchtlinge muslimischen Glaubens aufgenommen, die kein Schweinefleisch essen. Dafür aber Geflügel. Das Wachstum wird sich also fortsetzen. Weltweit werden wir sogar eine dramatische Steigerung des Konsums sehen, sowohl bei Geflügel- als auch bei Schweinefleisch.

Woher kommt der Fleischhunger?Der Wohlstand in vielen Ländern steigt. Die Menschen haben sich lange Zeit vor allem pflanzlich ernährt. Jetzt können sie sich Fleisch leisten. Im asiatischen Raum macht sich das besonders stark bemerkbar.

China wird also Ihr neuer Boommarkt?Leider nicht.

Ihr Konkurrent Clemens Tönnies exportiert schon lange dahin. Fragen Sie ihn doch, wie das geht.Es wäre schön, wenn er es mir sagen könnte. Aber es würde mir nicht helfen. Tönnies exportiert Schweinefleisch, dafür gibt es ein Veterinärabkommen mit China. Für Geflügel sind wir leider noch nicht so weit.

Und da tun Sie nichts dagegen?Daran wird gearbeitet. Wir Deutsche essen vom Hähnchen vorwiegend die Brust. Die Schenkel sind schwerer verkäuflich. In China dagegen besteht eine große Nachfrage nach Füßen, Schenkeln oder Flügeln, die dort eine Delikatesse sind. So ein Abkommen wäre also für beide Seiten sinnvoll.

