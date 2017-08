Beeindruckende Fachwerkhäuser aus den vergangenen drei Jahrhunderten bestimmen das Ortsbild von Unfinden im Landkreis Haßberge. Hier, ruhig am Ortsrand inmitten eines 800 m² großen Gartens gelegen, hat Marco Siller sein Elternhaus umgebaut und zu einem Zweifamilienhaus erweitert. Für Elektroinstallation und Heimnetzwerk entschied sich der Bauherr, im Berufsleben Leiter Entwicklung und Produktmanagement im Geschäftsbereich Elektro Systeme bei Fränkische Rohrwerke in Königsberg, für eine zukunftssichere Strom und Datenanbindung mit Datalight.

Maximalversion mit 1 Gbit/s Übertragungsrate

Fränkische kombiniert leistungsstarke Daten- und zuverlässige Energieversorgung in einem Rohr, dem mittleren Kunststoff-Wellrohr FFKuS Datalight. Das Highspeed-Leerrohr nimmt alle elektrischen Leitungen im Haus auf, und die integrierte Polymer-Optische Faser überträgt Daten als Lichtsignale in jeden Raum - sicher, schnell und störungsfrei. Optische Medienkonverter empfangen die Signale, wandeln sie um und geben sie weiter für Anwendungen wie Internet, Fernsehen (SAT over IP) oder Telefonie über Voice over IP (VoIP).

Marco Siller entschied sich für die Maximalversion in der Datalight-Netzwerkinstallation: das System mit 1000 Mbit/s Übertragungsrate verteilt die Daten, die über breitbandige Internetzugänge ins Haus geführt werden, langfristig im gesamten Heimnetzwerk. Selbst wenn das Ausbauziel der Bundesregierung, bis 2018 jeden Haushalt mit 50 Mbit/s Datenrate zu versorgen, erreicht ist, hat das Datalight-System noch Kapazitäten frei. Marco Siller etwa kann heute schon in jedem Raum mit Netzwerkanschluss Fernsehsendungen anschauen oder ...

