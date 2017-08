Redwood City - Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), globaler Anbieter von Interconnection- und Rechenzentrums-Dienstleistungen, hat heute die Bereitstellung eines direkten, privaten Zugangs zum SAP® Cloud Portfolio, darunter SAP HANA® Enterprise Cloud und den SAP Cloud Platform in verschiedenen Märkten weltweit bekannt gegeben. Über Equinix Cloud Exchange und SAP Cloud Peering sind dedizierte, private Verbindungen in Equinix' International Business Exchange™ IBX®-Hochleistungsrechenzentren in Amsterdam, Frankfurt, Los Angeles, New York, Silicon Valley, Sydney, Toronto und Washington, D.C. verfügbar. Die Ausweitung auf weitere Märkte ist für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr geplant. Unternehmenskunden profitieren vom leistungsstarken, sicheren Zugang zu den SAP Cloud-Services als Teil ihrer Hybrid- oder Multi-Cloud-Strategie.

Parallel zum kontinuierlichen Anstieg der Cloud-Nutzung, wächst auch die Anzahl der Multi-Cloud-Deployments. Laut einer aktuellen CloudView-Studie von IDC verfolgen 85 Prozent der Befragten aktuell eine Multi-Cloud-Strategie oder planen dies in naher Zukunft.* Equinix Cloud Exchange ermöglicht direkten Zugang zu verschiedenen Cloud-Services und -Plattformen, wie beispielsweise dem SAP Cloud Portfolio, und unterstützt Unternehmenskunden so, die Entwicklung von Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen über mehrere Standorte verteilt voranzutreiben, um so die globale Reichweite, Leistungsfähigkeit und Sicherheit zu erhöhen.

Highlights / Wichtige Fakten

SAP Cloud Peering bietet innerhalb von Equinix Cloud Exchange direkten Zugang für Kunden, die von den Vorteilen des SAP Cloud Portfolios profitieren wollen - jedoch mit den Kontrollmöglichkeiten und der Zuverlässigkeit einer ...

