Laufenburg - Die Energiedienst Holding AG übernimmt die Aktienmehrheit am Oberwallister Start-Up Winsun AG und stärkt damit ihre Photovoltaik-Kompetenz. Winsun bietet in diesem Bereich intelligente und nachhaltige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Die Kernkompetenzen von Winsun seien die Projektentwicklung, das Engineering sowie der Vertrieb und Marketing von Photovoltaikanlagen, heisst es in einer Medienmitteilung.

