BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 37,65 (37,00) EUR - 'OVERWEIGHT' BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 57 (56) EUR - 'UNDERPERFORM' CREDIT SUISSE SENKT FRAPORT AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 24,00 (18,71) EUR - 'NEUTRAL' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 69 (70) EUR - 'OUTPERFORM' DEUTSCHE BANK HEBT LUFTHANSA AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 19,70 (14,90) EUR GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 45 (46) EUR - 'SELL' HSBC HEBT ZIEL FÜR KOENIG & BAUER AUF 66 (57) EUR - 'HOLD' KEPLER CHEUVREUX SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 57 (59) EUR - 'BUY' KEPLER CHEUVREUX SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 57 (58) EUR - 'REDUCE' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG...Den vollständigen Artikel lesen ...