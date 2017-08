- Globale Probleme mittels Co-Innovation angehen, um neuen Wert zu schaffen -

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) hat die Entwicklung von Nachhaltigkeitszielen bis zum Jahr 2050 angekündigt, die seine Bestrebungen unterstützen, die Welt für künftige Generationen lebenswerter zu machen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170810005397/de/

Yokogawa's sustainability goals: "Three goals" (Graphic: Yokogawa Electric Corporation)

Die Anstrengungen von Yokogawa, eine nachhaltige Gesellschaft zu erreichen, zielen auf die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ab, das 2015 im Rahmen der UN-Klimakonferenz (21st Framework Convention on Climate Change, COP21) geschlossen wurde, um eine Basis für den weltweiten Kampf gegen Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu schaffen. Das Abkommen sieht vor, bis zur zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts den Nettoausstoß von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren. Genauso beschloss die UN im Jahr 2015 die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) zusammengefasst wurde. Mit diesen Initiativen entwickelt sich ein weltweiter Konsens, wie diese Probleme angegangen werden, und die Richtung, die Unternehmen einschlagen sollen, kristallisiert sich heraus.

Yokogawa legt seinen Anstrengungen, ein nachhaltiges Unternehmen zu entwickeln und an einer hoffnungsvolleren Zukunft für alle mitzuarbeiten, folgende Unternehmensphilosophie zugrunde: "Als Unternehmen besteht unser Ziel, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, darin, in den Bereichen Messung, Kontrolle und Information weitreichend aktiv zu sein. Wir selbst sind bestrebt, gutes Bürgertum mit dem Mut zur Innovation zu kombinieren." Zur Sicherstellung einer flexiblen Antwort auf technologische und Umweltveränderungen und zur Steuerung seiner langfristigen Mitwirkung bei der Lösung sozialer Probleme möchte Yokogawa Ziele erreichen, deren Grundlage seine Zukunftsvision für unsere Gesellschaft im Jahr 2050 ist. Mit der Auswahl von Produkten und Lösungen sowie der Konzeption mittelfristiger Geschäftspläne, die auf umweltbezogenen, ökonomischen und gesellschaftlichen Betrachtungen basieren, wird Yokogawa die für diese Ziele notwendigen, vielschichtigen Aufgaben bewältigen.

Zu dieser Initiative äußert sich Takashi Nishijima, President und CEO von Yokogawa wie folgt: "Unternehmen müssen zunehmend Verantwortung für Probleme wie das Bevölkerungswachstum und den ansteigenden Einsatz fossiler Brennstoffe übernehmen, auf die das Pariser Abkommen und die SDGs eingehen. Yokogawa bietet Lösungen, die die Stabilität, Effizienz und Sicherheit von Arbeitsschritten in industriellen Anlagen und anderen Infrastruktureinrichtungen verbessern. Sie tragen beispielsweise zur Prozessbeschleunigung, reduzierten Arbeitslasten und Energieeinsparungen bei. Yokowaga muss sich intensiver dafür einsetzen, sein Lösungsspektrum zu erweitern, sodass es sich anderen Problemen zuwenden kann, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Yokogawa wird Erfolgskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) einrichten, um auf mittelfristiger Basis das Erreichen seiner Nachhaltigkeitsziele beurteilen zu können. Durch Co-Innovationen in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern wird das Unternehmen weiterhin neuen Wert schaffen.

Erklärung zum Streben nach Nachhaltigkeit von Yokogawa

Yokogawa wird darauf hinarbeiten, seine Netto-Emissionen auf Null zu reduzieren, auf ein System der Kreislaufwirtschaft übergehen und bis zum Jahr 2050 das Wohlergehen aller sicherstellen und damit die Welt für künftige Generationen lebenswerter machen.

Wir werden die notwendigen Transformationen durchführen, um diese Ziele zu erreichen, indem wir 1. anpassungsfähiger und belastbarer werden, 2. unser Unternehmen weiterentwickeln, um dafür Wert aus dem regenerativen Bereich zu schöpfen und 3. die Co-Innovation mit unseren Stakeholdern fördern.

Die Nachhaltigkeitsziele von Yokogawa: "Drei Ziele" Ökologie: Erreichen von "Netto-Null-Emissionen" Wirtschaft: Übergang zur Kreislaufwirtschaft Sozialwesen: Sicherstellung des Wohlergehens

Erreichen von "Netto-Null-Emissionen"; Anhalten des Klimawandels

Der Klimawandel ist ein drängendes Problem, auf das eine globale Antwort erforderlich ist. Wir möchten die Netto-Emissionen auf Null senken, was bedeutet, dass die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre aufgrund des Emissionsgleichgewichts und der Absorption der Treibhausgase nicht ansteigen. Dies lässt sich durch die Einführung erneuerbarer Energien und den effizienten Einsatz von Energieressourcen erreichen. Wir arbeiten zudem daran, die Auswirkungen von Naturkatastrophen zu verringern und auf den Rückgang der Artenvielfalt zu reagieren.

Wir gehen in das System der Kreislaufwirtschaft über; den Kreislauf von Ressourcen und Effizienz

Es wird der Übergang von einer Einweg-Wirtschaft auf der Basis des Modells von Nehmen, Herstellen und Wegwerfen zu einem Wirtschaftssystem vollzogen, in der Ressourcen ohne Produktion von Abfall zirkulieren, sowie der Übergang zu Geschäftsmodellen, die dienstleistungsbetont arbeiten. Wir möchten ein soziales Rahmenwerk und Ökosystem realisieren, in dem verschiedene Ressourcen ohne Produktion von Abfällen zirkulieren und Vermögenswerte effektiv genutzt werden. Wir leisten außerdem einen Beitrag zum effizienten Umgang mit Wasserressourcen und der Versorgung mit sicherem Trinkwasser.

Sicherung des Wohlergehens; Lebensqualität für alle

Mit dem Ziel, das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen zu erreichen, wie es in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beschrieben wurde, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet wurde, unterstützen wir die Gesundheit und den Wohlstand von Menschen, indem wir sichere und angenehme Arbeitsplätze schaffen und uns in Bereichen wie den Biowissenschaften und der Entdeckung von Arzneimitteln einsetzen. Wir fördern die Mitarbeiterentwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen in lokalen Gemeinden, weiterhin unterstützen wir Vielfalt und Inklusion.

Die Yokogawa Nachhaltigkeitsrichtlinien: www.yokogawa.com/csr/policy

Über Yokogawa

Yokogawa verfügt über ein globales Netzwerk aus 113 Unternehmen in 60 Ländern. Das im Jahr 1915 gegründete Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar beschäftigt sich mit modernster Forschung und Innovation.

