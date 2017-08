Der Umsatz des Photovoltaik-Zulieferers blieb in den ersten sechs Monaten etwas hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Die CIGS-Großaufträge aus China sollen aber zu einer wesentlichen Ergebnissteigerung im laufenden Jahr führen. Manz hat mit der Realisierung mittlerweile begonnen.Das Geschäft der Manz AG hat nach einem verhaltenen Jahresauftakt im zweiten Quartal deutlich an Fahrt gewonnen. Der Umsatz des Photovoltaik-Anlagenbauers lag mit 119,6 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahresniveau (124 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag veröffentlichte. Das Ergebnis vor Abschreibungen, ...

