Altdorf - Der Industriezulieferer Dätwyler hat im ersten Halbjahr 2017 dank einem guten Marktumfeld in der grösseren Division Sealing Solutions etwas mehr Umsatz erzielt. Wegen Sonderkosten in England ging der Gewinn aber etwas zurück. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und rechnet mit einem weiterhin freundlichen Umfeld und einem unverminderten Wachstumstempo.

Der Umsatz legte um 3,8% auf 644,5 Mio CHF zu, bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte ergab sich ein Plus von 2,2%. Während der grössere Konzernbereich Sealing Solutions das Wachstumstempo beschleunigte, verzeichnete der Bereich Technical Components einen Umsatzrückgang, wie das in den Bereichen Dichtungslösungen und elektrotechnische Komponenten tätige Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der EBIT nahm um 2,0% auf 80,1 Mio CHF ab und die entsprechende Marge um 80 Basispunkte auf 12,4%. Hier sind allerdings Einmalkosten von 6,6 Mio CHF hauptsächlich für den Aufbau des neuen "Enterprise Hub" von Distrelec in Manchester enthalten. Ohne diese hätte sich ein EBIT von 86,7 Mio ergeben sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 13,5% und damit leicht über dem Vorjahr. Der Reingewinn reduzierte sich um 5,8% auf 53,3 Mio.

