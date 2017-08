Zürich - Der Mischkonzern Conzzeta hat im ersten Halbjahr 2017 wie im Juni vorangekündigt deutlich mehr umgesetzt und auch die Gewinnziffern klar gesteigert. Gestützt wurde das Ergebnis insbesondere von einer guten Nachfrage im Segment Blechbearbeitung. Den Auftragseingang bezeichnet das Unternehmen als "anhaltend stark" und zeigt sich entsprechend auch für das Gesamtjahr zuversichtlich. Mit den Zahlen gab Conzzeta überdies einen Verkauf in den USA bekannt.

Der Nettoumsatz kletterte gegenüber der Vorjahresperiode um 19,3% auf 625,9 Mio CHF. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte ergab sich ein Plus von 11,1%, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. Zu diesem Wachstum hätten vor allem der starke Geschäftsgang im Segment Blechbearbeitung sowie das Wachstum in Asien beigetragen.

Der EBIT schoss um gut 46% auf 38,3 Mio CHF nach oben, während sich die entsprechende Marge um 100 Basispunkte auf 5,8% verbesserte. Diese Steigerung begründet Conzzeta mit dem höheren Umsatz sowie mit einem besseren Produktemix. Ausserdem ist die Gewinnsteigerung trotz Aufbaukosten im Zusammenhang mit den laufenden Strategieprojekten sowie höherer Rohmaterialpreise im Segment Chemical Specialties zustande gekommen. Der Reingewinn lag mit 30,0 Mio um 44% über dem ...

