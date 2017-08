Die beiden "Amigos" Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind mit "Zauberland" weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Erstmals in ihrer Karriere gelingt es den beiden Schlagerstars, auch in Woche zwei die Tabelle anzuführen. Auf Platz zwei folgt die Band Versengold mit dem folklastigen Album "Funkenflug", auf Platz drei die Metalpioniere Accept mit "The Rise Of Chaos". Neueinsteiger sind, bedingt durch die Sommerpause, in der restlichen Top 10 Fehlanzeige. Stattdessen hält sich Helene Fischer mit dem Album "Helene Fischer" weiter hartnäckig auf Platz fünf.

In den Single-Charts ist der Sommerhit "Despacito" von Luis Fonsi und Daddy Yankee aus Puerto-Rico zum 16. Mal in Folge weiterhin auf Platz eins. Die Plätze zwei und drei belegen Axwell / Ingrosso ("More Than You Know") und Imagine Dragons ("Thunder"). Die höchstplatzierten Neueinsteiger in den Single-Charts sind zwei Rapper: Veysel ("Bargeld", Platz 46) und RAF Camora ("Bye, Bye", Platz 53). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.