475 Arbeitsplätze von Solarworld sind zunächst gerettet. Die Gläubiger haben am Freitag dem Verkauf der deutschen Werke in Freiberg und Arnstadt an Firmengründer Frank Asbeck zugestimmt.

Die deutschen Werke des insolventen Solarkonzerns Solarworld können vorerst weiterarbeiten. Damit sind 475 Arbeitsplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...