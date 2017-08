Laut einem Gerichtsbeschluss darf die AfD den Düsseldorfer Henkel-Saal für ihren Wahlkampfauftakt nutzen. Der Betreiber hatte sich gewehrt. Nun hat er sich für die Erlöse des Abends etwas Besonderes ausgedacht.

Die AfD hat sich für den Auftakt ihres Bundestagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen vor Gericht einen Saal erstritten. Am Freitag erließ das Amtsgericht in Düsseldorf eine einstweilige Verfügung zugunsten des örtlichen AfD-Kreisverbands. Damit kann die Kundgebung mit Spitzenkandidatin Alice Weidel an diesem Sonntag (18.00 Uhr) wie geplant im traditionsreichen Düsseldorfer ...

