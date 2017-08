Die Übernahme der Solarworld-Produktionsstandorte in Freiberg und Arnstadt ist von den Gläubigern genehmigt worden. Damit werden künftig etwa 500 Beschäftigte weiterhin Solarzellen und Solarmodule dieser Marke in Deutschland herstellen.Die außerordentliche Gläubigerversammlung von Solarworld hat am Freitag dem zwischen dem Insolvenzverwalter und der Solarworld Industries GmbH ausgehandelten Kauf- und Übertragungsvertrag mit großer Mehrheit zugestimmt. "Die Gläubiger zweier Gesellschaften haben sich einstimmig für den vom Insolvenzverwalter beabsichtigten Verkauf ausgesprochen, die der übrigen ...

