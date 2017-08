11.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: BKI (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) "Bundeskriminalamt (BK) warnt österreichische Unternehmen vor CEO-Betrug Das BK gibt bekannt, dass in den kommenden Tagen 500 Unternehmen mit österreichischem Firmensitz via E-Mail kontaktiert werden. Ihre Datensätze wurden im Zuge internationaler Ermittlungen erhoben. Sie sollten offenbar betrügerischen Angriffen zum Opfer fallen. Seit 2015 ist die Betrugsform CEO-Betrug in ganz Europa bekannt. Die Betrüger geben sich als vermeintliche Firmenchefs, international als Chief Executive Officer...

Den vollständigen Artikel lesen ...