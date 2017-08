Der Wechsel der abtrünnigen Landtagsabgeordneten Elke Twesten zur CDU hat die Grünen in Niedersachsen blamiert. Vor dem Landesparteitag macht sich die Führung Mut, obwohl das Debakel in einer Krisenzeit kommt.

Niedersachsens grüner Umweltminister Stefan Wenzel gibt sich kämpferisch. "Wir sind motiviert bis in die Haarspitzen, geschlossen und entschlossen", sagt Wenzel vor dem Landesparteitag seiner Partei. Bis zum Sonntag wollen die Grünen in Göttingen ihre Kandidaten für die Landtagswahl im Oktober festlegen. Das Motto für die dreitägige Veranstaltung kommt ebenso trotzig daher: "Jetzt erst recht", so der Slogan.

Entstanden ist er spontan - nur wenige Stunden, nachdem am vergangenen Freitag die grüne Landtagsabgeordnete Elke Twesten ihren Wechsel zur CDU bekannt gab. Die Hinterbänklerin brachte damit die rot-grüne Regierungskoalition von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zum Einsturz, die Ein-Stimmen-Mehrheit ging verloren. Nun ist eine vorgezogene Neuwahl fällig. Und die Grünen in Niedersachsen sind blamiert.

Die Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz setzt angesichts der schwierigen Situation auf Zweckoptimismus. Ein "ganz starkes Team" werde man bei dem Parteitag zusammenstellen, bei der Landtagswahl ein zweistelliges Ergebnis anstreben. "Ich spüre es überall: Es gibt nach diesem Vorfall eine unheimlich hohe Mobilisierung in der Partei."

Fragt man Arthur Lempert, dann sieht die Sache an der ...

