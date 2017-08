Seit Anfang Juli befindet sich die Aktie der Deutschen Telekom in einem Marktgleichgewicht mit einer Spanne von etwa 60 Cent, nachdem sie zuvor um knapp drei Euro gefallen ist. Das Marktgleichgewicht kann nun dazu genutzt werden, um an den Extrembereichen, also am Hoch bzw. Tief dieser Range nach Einstiegen zu suchen. In der vergangenen Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...