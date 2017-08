Der starke Aufwärtstrend der Commerzbank AG Aktie ist nicht nur im Tageschart deutlich erkennbar. Zuletzt in der vergangenen Handelswoche erreichte die Aktie mit diesem Trend ein neues Hoch beim Preis von etwa 11.73 Euro. Anschließend setzte dann jedoch eine Korrektur in Short-Richtung ein, welche nun am Freitag einen interessanten Preisbereich angelaufen ...

