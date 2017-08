Ex-Bundeskanzler Schröder hat schon länger eine besondere Verbindung zu Russland. Er ist mit Präsident Putin befreundet und arbeitet für das Konsortium um die Gaspipeline Nordstream. Nun kommt ein weiterer Job dazu.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder erhält einen weiteren Job in Russland: er soll in das Direktorium (Board) des halbstaatlichen Ölkonzerns Rosneft einziehen. Nach einem am späten Freitagabend veröffentlichten Regierungsdekret wurde der frühere SPD-Politiker von Russland für das ...

