Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko hat die Entscheidung für sein Karriereende nach eigenen Angaben "aus dem Bauch heraus" getroffen. Nach seiner Niederlage gegen den Briten Anthony Joshua habe er "100 Gründe gefunden weiterzumachen und 100 genauso gute Gründe aufzuhören", sagte Klitschko der "Bild am Sonntag".

In der Zeit der Entscheidung sei ein Teil von ihm gestorben. Er habe sich auch für sein Karriereende entschieden, weil er gemerkt habe, dass seine Motivation in einem anderen Bereich liege, so Klitschko. "Selbst die 20 Millionen, die ich für den Rückkampf bekommen hätte, konnten mich nicht umstimmen. Wenn ich nur für Geld weitergemacht hätte, hätte ich mich selbst betrogen."

Hätte er den Kampf gegen Joshua gewonnen, wäre Klitschko nach eigenen Angaben zurückgetreten. "Mein Plan war - ich gewinne und trete zurück. Ich war besessen davon, diesen Kampf zu gewinnen", sagte er der Zeitung.