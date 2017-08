In Charlottesville ist eine Kundgebung von Rechtsextremisten eskaliert, es gab Tote und Verletzte. US-Präsident Donald Trump reagierte spät und tat sich schwer, klare Worte gegen die Rassisten zu finden. Das stärkt sie.

Robert Lee war ein Held. Der Südstaaten-General aus Virginia schaffte es im Amerikanischen Bürgerkrieg mehrfach, mit deutlich unterlegenen Kräften die Truppen der feindlichen Nordstaaten zu besiegen. Am Ende hat es nichts genützt. Die Südstaaten haben den Krieg, der bis 1865 dauerte, verloren und damit auch die Sklaverei als Grundlage ihrer Landwirtschaft.

Für manche Südstaatler ist Lee bis heute ein Held. Deswegen war die geplante Entfernung einer Statue des Konföderationsgenerals Auslöser für Straßenschlachten im Städtchen Charlottesville im Bundesstaat Virginia, wo eine Kundgebung von Rechtsextremisten eskalierte. Drei Tote und mehr als 30 Verletzte sind die Bilanz. Virginia rief den Notstand aus, die Bundespolizei ermittelt parallel zu den lokalen Behörden.

Kommentatoren in verschiedenen Fernsehsendungen äußerten scharfe Kritik an der Reaktion des US-Präsidenten Donald Trump. Prominente Demokraten, Bürgerrechtler und auch einige Republikaner warfen Trump vor, die Rechtsextremen der "White Supremacy"-Bewegung nicht explizit verurteilt zu haben.

Während der Kundgebung war ein Auto, dessen Fahrer später festgenommen wurde, vermutlich absichtlich in eine Menschenmenge gerast. Allein dabei gab es zahlreiche Verletzte, eine 19-jährige Frau wurde getötet. Die beiden anderen Todesfälle ereigneten sich beim Absturz eines Überwachungshubschraubers. Die Maschine verfing sich in einem Baum und ging in Flammen auf, zwei Polizisten starben.

Die Gewalt kam mit den ewiggestrigen Anhängern von Lee in die Stadt. Sie trugen zum Teil die Flagge der Südstaaten, einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...