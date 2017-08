Japans Traditionskonzern hat ein Delisting von der Börse vorerst abgewendet. Nun kann sich das Management auf die Rettung konzentrieren - den Verkauf der Chipsparte. Doch Chaos herrscht, während die Zeit davon läuft.

Toshiba hat in seinem Überlebensmarathon eine wichtige Hürde gemeistert. In einem schwierigen Kompromiss genehmigte Toshibas Buchprüfer PricewaterhouseCoopers Aarata nach mehrmaliger Verzögerung am letztmöglichen Abgabetag, dem 10. August, endlich Toshibas Jahresbilanz. Die Auditoren taten dies zwar unter Vorbehalt. Denn bis zuletzt konnten sie sich nicht mit Toshiba darüber einigen, ob die Japaner Milliardenverluste ihrer Atomsparte nicht früher hätten buchen müssen.

Für den Konzern und seine Anleger war dies eine sehr gute Nachricht. Denn nun können sie sich Hoffnung machen, dass Toshiba nicht von der Börse fliegt und sich damit ungestört auf seine schwerste Wegstrecke konzentrieren kann: den heftig umkämpften Verkauf seiner lukrativen Halbleitersparte. Denn der 141 Jahre alte Traditionskonzern hat einen Verkaufserlös von rund 16 Milliarden Euro fest eingeplant, um sich aus seiner tiefsten Krise zu befreien.

Mit dem frischen Kapital will Toshiba vor allem die finanziellen Löcher stopfen, die die Pleite seiner US-Atomkraftwerkstochter Westinghouse im März in die Bilanz geschlagen hat. Laut der nun anerkannten Bilanz macht Toshiba zwar im operativen Geschäft im Ende März abgelaufenen Bilanzjahr 2016 einen Gewinn von 270 Milliarden Yen (etwas mehr als zwei Milliarden Euro). Aber unter dem Strich drückte der finanzielle Fallout von der Westinghouse-Pleite die Bilanz 965 Milliarden Yen in die Verlustzone.

Noch schlimmer ist es das Eigenkapital bestellt, das satte 552 Milliarden Yen im Minus war. Schafft Toshiba es nicht, diese Kapitallücke bis März 2018 zu schließen, würde Toshibas Aktien im kommenden Jahr vom Handel ausgesetzt. Denn nach den Regeln der Börse dürfen Firmen nicht nur ein Jahr mit negativem Eigenkapital abschließen. Und ein Verlust der Notierung würde die Sanierung extrem erschweren.

Doch Toshiba hat dabei ein Problem: Dem Konzern läuft die Zeit davon. Selbst Konzernchef Satoshi Tsunakawa ist sich bewusst, dass der Verkauf innerhalb des engen Zeitplans "nicht ...

