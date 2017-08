Im ZDF-Sommerinterview zeigte sich der SPD-Kanzlerkandidat in Kampflaune. Schulz versäumte keine Chance, rhetorisch Siegesgewissheit zu demonstrieren und überraschte sogar mit ein bisschen Sarkasmus.

Sechs Wochen dauert es noch bis zur Bundestagswahl, drei Wochen bis zum großen TV-Duell, bei dem Bundeskanzlerin Merkel und ihr Herausforderer auf vier Sendern zugleich befragt werden: Allmählich startet der Fernseh-Wahlkampf.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat vielleicht den Fehler begangen, sich vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu rar zu machen. Seitdem zeigt er sich gerne und ausdauernd bei vielen Gelegenheiten. Er "kämpft und kämpft und kämpft", hieß es in der Einleitung zum "Berlin direkt"-Sommerinterview am frühen Sonntagabend im ZDF.

Tatsächlich befindet sich Schulz weiterhin in Wahlkampf-Laune und versäumte keine Chance, rhetorisch Siegesgewissheit zu demonstrieren. Selbst beim traditionellen Schlagzeilenspielchen, für das das ZDF Fotos mit ausgedachte Zeitungsüberschriften kobinierte, bekundete der SPD-Chef, dass es eine neue Große Koalition nur unter seiner Kanzlerschaft geben könne.

Zunächst spazierten Schulz und Interviewer Thomas Walden, der stellvertretende Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, an der Gedenkstätte Berliner Mauer in Berlin-Mitte entlang - von Passanten im Bildhintergrund bestaunt und fotografiert - zum Interview-Ort, einer Terrasse in einem Start-up-Zentrum. Schulz erzählt vom Mauerbau als einer Kindheitserinnerung und zitierte zum ersten, aber nicht zum letzten Mal Willy Brandt, der während des Mauerbaus vor 56 Jahren Regierender Bürgermeister in Westberlin war.

Interviewer Walden versuchte dann vor allem, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...