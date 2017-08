Die Apfelernte ist dieses Jahr in der Europäischen Union die kleinste der letzten zehn Jahre, 21% weniger. Die Birnenernte ist auch kleiner und mit 8% geringer als der Durchschnitt in den letzten drei Jahren. Bildquelle: Shutterstock.com Das wurde am Mittwoch auf der Prognosfruit-Konferenz in Lleida, Spanien, bekannt gegeben, so eine Pressemitteilung von der Niederländischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...