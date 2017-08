Reinach - Die in den Bereichen Gesundheits-, Ernährungs- und Wellness-Produkte aktive Evolva hat im ersten Halbjahr 2017 den Umsatz in etwa stabil gehalten, den Verlust dagegen noch ausgeweitet. Beim Blick nach vorne geht das Unternehmen davon aus, seine Produktumsätze 2017 gegenüber dem Vorjahr mehr als zu verdreifachen. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, seine eigene Organisation zu überprüfen.

Den Umsatz für die ersten sechs Monate 2017 beziffert Evolva laut einer Mitteilung vom Montag auf 3,6 Mio CHF nach 3,7 Mio im Vorjahreszeitraum. 2,7 Mio CHF gingen bei den Einnahmen auf das Konto von Forschungs- und Meilensteinzahlungen aus Unternehmenspartnerschaften. Die Produktverkäufe beliefen sich auf 0,9 Mio CHF nach 0,4 Mio.

Auf Kostenseite weist Evolva ...

