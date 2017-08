Die Aktie von Medigene steht derzeit im Fokus der Anleger: In der vergangenen Woche verloren die Medigene-Anleger ganze 12,5% an Wert, ihr Investment krachte am Donnerstag auf ein neues 6-Monats-Tief (8,87 Euro). Damit sind die Medigene-Aktien auf den tiefsten Stand seit Dezember 2016 gefallen. Dabei verlor das Papier im Tagestief von 8,84 Euro mehr als 10% und war damit hinter SLM...

