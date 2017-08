Tagesausblick für 15.08.: DAX startet erholt in die neue Woche

Bastian Galuschka,

Nach den jüngsten Kursverlusten kann sich der deutsche Aktienmarkt zu Beginn der neuen Handelswoche kräftig erholen. Im Nordkorea-Konflikt standen die Zeichen zuletzt auf Beruhigung, nachdem zuvor US-Präsident Trump mit neuen scharfen Tönen für Verunsicherung gesorgt hatte. Der DAX® legte am Montag bis kurz vor Handelsende um knapp anderthalb Prozent zu.

Besonders gefragt waren am Montag Aktien der Deutschen Pfandbriefbank. Nach einem guten zweiten Quartal erhöhte der Immobilienfinanzierer seine Prognose für das Gesamtjahr. Deutlich nach oben ging es auch mit den RWE-Papieren. Im ersten Halbjahr profitierte RWE von der Rückzahlung der Brennelementesteuer und konnte einen kräftigen Gewinnanstieg verbuchen.

Während die Berichtssaison langsam aber sicher zu Ende geht, rücken Konjunkturdaten wieder verstärkt in den Fokus von Anlegern und Händlern. So werden am Dienstagmorgen die vorläufigen Daten zum Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Quartal veröffentlicht.

Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um aufs Jahr hochgerechnet 4,0 Prozent gewachsen, wie am Montag mitgeteilt wurde. Damit beschleunigte sich das Wachstum deutlich und fiel zudem höher aus als von Experten erwartet. Die Industrieproduktion in Europa schwächelte hingegen im Juni.

Unternehmen im Fokus



Quartalszahlen und Geschäftsberichte werden am Dienstag unter anderem vom Düngemittelkonzern K+S sowie vom Energieversorger MVV Energie erwartet.

Wichtige Termine

Auf makroökonomischer Ebene könnten diese Termine spannend werden.

08:00 Deutschland: BIP zweites Quartal (erste Veröffentlichung)

09:15 Schweiz: Erzeuger- und Importpreise Juli

10:30 Großbritannien: Erzeuger- und Verbraucherpreise Juli

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz Juli

14:30 USA: Importpreise Juli

14:30 USA: Empire State Manufacturing Index August

16:00 USA: Lagerbestände Juni

16:00 USA: NAHB-Hausmarktindex August

22:30 USA: Nettokapitalzuflüsse Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.180/12.250/12.292/12.300/12.340

Unterstützungsmarken: 12.135/12.090/12.050/12.000/11.940

Im Wochenausblick hieß es noch, sämtliche kurzfristigen Abwärtsziele im DAX® seien erreicht worden. Das nahmen sich die Käufer heute zum Wochenstart wohl gleich zu Herzen und schickten den Index mit einer großen Kurslücke direkt zurück über die Marke bei 12.090 Punkten. Damit verschaffen sich die Bullen die Chance, zumindest im Wochenverlauf erneut einen Angriff auf die Widerstandszone zwischen 12.290 und 12.340 Punkten zu starten. Dort verläuft auch der kurzfristig maßgebliche Abwärtstrend. Bei 12.180 Punkten liegt ein vorgeschalteter Widerstand, der heute erreicht wurde. Ein weiteres Etappenziel könnte der EMA200 Stunde bei 12.250 Punkten darstellen.

Auf der Unterseite dient die Marke von 12.090 Punkten nun wieder als Unterstützung. Ebenso findet der Index bei 12.050 und 12.000 Punkten Halt. Unter 11.940 Punkten dürften dagegen schlagartig die Bären wieder zurückkommen, wobei bei 11.800 Punkten die nächste Supportmarke im Chart wartet.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.07.2017 - 14.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com

DAX® in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 14.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com

