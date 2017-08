In den kommenden zwei bis drei Jahren will der Berliner Gasversorger mit dem Geld Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit 40 Megawatt Leistung realisieren. Den Gemeinden, in denen die Solarparks entstehen, will die Gasag eine Beteiligung anbieten.Der Berliner Gas- und Stromversorger Gasag hat angekündigt, rund 32 Millionen Euro in den Bau von Photovoltaik-Anlagen in Brandenburg zu investieren. Mit dem Geld sollen in den kommenden zwei bis drei Jahren Solarparks mit insgesamt knapp 40 Megawatt Leistung realisiert werden. Die Tochtergesellschaft Spreegas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung ...

