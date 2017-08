Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hatte ich noch zu dem Konkurrenzkampf zwischen Microsoft und Amazon um das indische Cloud-Segment geschrieben und mit welchen Bandagen dort gekämpft wird. So hatte Microsoft jüngst Investitionen in den größten e-Commerce Anbieter Flipkart getätigt und so seine Cloud-Services bei dem Anbieter durchgesetzt. Zuletzt kamen Gerüchte auf, Microsoft wolle 100 Mio. in den indischen Uber-Konkurrenten Ola investieren. Dieser nutzt derzeit die Cloud AWS von Amazon ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...